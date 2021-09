“Residente” graba videoclip en calles de Tijuana, tras declarar supuestamente que no se presentaría en México

Tijuana, B.C.- En medio de la polémica que hay alrededor de Rene Pérez “Residente”, sobre una supuesta declaración donde según él, ya no se presentaría en México mientras esté al frente del País Andrés Manuel López Obrador, el cantautor filmó uno de sus siguientes videos en Tijuana.

De nueva cuenta la frontera logra acaparar el interés de la industria musical, ahora para la realización de un nuevo video del tema del puertorriqueño, quien destaca por sus letras contestatarias, directas, intimas y otras pegajosas.

Desde esta mañana del martes 28 de septiembre, todo un equipo de realizadores de Tijuana, se dieron cita en la calle sexta de la Zona Centro, a espaldas de la Clínica 19 del IMSS para grabar las escenas, donde alrededor de unos 40 extras participaron.

Justo frente a una de las locaciones de “Selena: la serie”, el equipo acordonó la zona, montaron carpas en una calle aledaña, así como el camper que fungió como camerino del artista.

Vestido con un overol azul marino, gorra negra, tenis en color blanco y portando el cubre boca a excepción de cuando grababa las escenas, “Residente” en todo momento estuvo atento a las indicaciones del director.

Algunas de las tomas había hombres y mujeres que mantenían su defensa en contra de policías anti motín, algunos portaban banderas de Colombia, Brasil y Puerto Rico.

Se utilizó también un dron para toma aérea, una ambulancia, una mujer de color con el traje tipico de Venezuela, hubo letreros con la palabra justicia.

Una vez que termino la filmación, el grupo de extras y el staff se tomaron fotografía como recuerdo, y rumbo a su camerino, fue cuando Grupo Healy abordó al cantautor de “Atrevete-te-te” para solicitarle una entrevista.

No yo no voy hacer entrevistas, peldoname, yo respeto el periodismo, súper brutal, pero no estoy haciendo entrevistas por ahora, pero un placer”, fue su respuesta, siempre mostrando cordialidad.