Residente responde a polémica de Arcángel y Anitta: "Todos podemos mostrar el cu..."

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el desafortunado comentario que el cantante Arcángel hizo sobre la mujer, al decir que solo enseñan su trasero por ganar likes en redes sociales, René Pérez “Residente” dio su punto de vista sobre, con humor, pero contundente.

“Personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales, pero si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo.

“O si tuviera el culo de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón”, recalcó el cantante puertorriqueño en su Instagram.

El desafortunado comentario, del que según Arcángel era para alguien muy cercano, retumbó en miles de visualizaciones y con observaciones como la de “Residente”.

“Pero mi culo no es así, mi culo está lleno de barros, una mierda, de culo. Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el culo que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres".

“Así que damas y caballeros, todos podemos enseñar nuestros culo, estamos en el dos mil veintiuno y nadie nos debe juzgar por eso”, reiteró el líder de Calle 13 en el video en su cuenta oficial.