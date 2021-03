Residente denuncia censura: le eliminan video hablando de la controversia entre Anitta y Arcángel

CIUDAD DE MÉXICO.- René Pérez, conocido el medio artístico como “Residente”, denunció censura en redes sociales luego de que la plataforma de Instagram decidiera borrar su video en el que aparece hablando sobre la controversia entre Anitta y Arcángel por enseñar el trasero a cambio de ‘likes’.

Al lado de una imagen donde se ve el mensaje de la red social advirtiendo sobre el contenido del video y su decisión de eliminarlo, Residente tomó con el mejor humor posible esta acción y escribió: “Parece que Instagram está lleno de caballeros...”.

Ante la reacción de la plataforma, sus seguidores solo limitaron a bromear con la censura diciendo que había sido “Arcángel” quien lo mandó a eliminar e incluso dijeron que borraron la imagen que “menos muestra”.

Como se recordará, en el clip eliminado de la red, René comentó: “Personalmente por likes no enseñaría mi cul* en las redes sociales, pero si tuviera el cul* de Anitta, así bien cab&%$, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el cul* de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón. Pero mi cul* no es así, mi cul* está lleno de barros, una mierda, de cul*. Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el cul* que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas y caballeros, todos podemos enseñar nuestro cul*, estamos en el dos mil veintiuno y nadie nos debe juzgar por eso”.