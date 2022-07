Conductoras de Hoy se burlan de la crisis de Toñita: "¿Por qué no quieren trabajar?"

MÉXICO.- Las conductoras de Hoy reaccionaron a la reciente polémica de Toñita, quien anunció en sus redes sociales que estaba cansada de participar en el reality show Las estrellas bailan en Hoy porque los jueces no le daban buenas calificaciones a pesar de su esfuerzo.

La exacadémica también mencionó sentirse en crisis debido a la depresión que padece. Así mismo, señaló que su participación la está afectando físicamente, pues luego de los ensayos comenzó a sentir un fuerte dolor en los hombros y el cuello.

En la introducción del matutino de este 1 de junio, Andrea Legarreta mencionó el tema a lo que todas las conductoras respondieron con burlas y criticas a la originaria de Veracruz.

“O sea, ya estoy harta… generación de cristal”, inició diciendo Andrea Escalona. “¿Por qué no quieren trabajar?”, gritó Tania Rincón.

¿Saben qué? Con estas nuevas generaciones, esta cuarta, quinta generación (hablando de Toñita) ¿Sabe qué jefa? Yo también renunció”, dijo Galilea Montijo.

Legarreta siguió la broma de su compañera y anunció que también renunciaba. Como era de esperarse, los comentarios de las conductoras causaron la molestia del público, pues constantemente protagonizan polémicas por su actitud.

“Únicamente nos ilusionaron!!! Ojalá fuera verdad!!! ¿Cuándo las correrán para poder ver la televisión en las mañanas?!!!”; “Se están burlando de Toñita”; “Ojalá y SÍ renunciaran, muy crecidas las señoras!!!”; “No es posible que se burlen, con razón les renuncian”; “Que Tania no escupa al cielo”, escribieron internautas.

Toñita no renuncia

Por su parte, Toñita explicó en su cuenta de Instagram que no renunciará a pesar de lo mal que la está pasando en el programa. Según explicó, está luchando con la depresión y la ansiedad por lo que suele tener estas crisis en momentos críticos como el que pasó al anunciar su renuncia.

“Gracias, hoy amanecí un poco mejor y no me rajo y no dejaré nada botado pienso salir adelante como siempre lo he hecho así que este viernes nos vemos y a darlo todo como siempre gracias infinitas por sus palabras por su cariño, me alienta a continuar y a saber que son más lo buenos que los malos”, escribió.