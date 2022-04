¿Cómo vive Alejandro Fernández el duelo tras la muerte de su padre?

Ciudad de México.- Alejandro Fernández reflexionó sobre lo que ha tenido que vivir desde el fallecimiento de su padre Vicente Fernández.

A casi 5 meses de su partida, “El potrillo” habló sobre lo que ha sido sobrellevar la vida con la ausencia de “El charro de Huentitán”.

“Es una montaña rusa de sentimientos, de repente piensas que ya estás bien, de repente sientes que ya lo superaste, de repente te dan unos bajones impresionantes en donde lo extrañas”, explicó el artista en entrevista para el programa Al rojo vivo.

Los Fernández al pendiente de doña Cuquita

De la misma manera, el intérprete mexicano confesó que todos los Fernández están al pendiente del cuidado de doña Cuquita, viuda de Chente.

“No nada más las nietas, sino toda la familia ahorita la traemos en algodones, la estamos cuidando muchísimo, hemos pasado muchísimo tiempo con ella, la tenemos super consentida, muy chiqueada, haciéndole este trago menos amargo”, contó.

Pese a esta amarga situación, Alejandro reflexionó al respecto de la llegada de sus nietas y la felicidad que le han traído a su vida, sobre todo en estos momentos complicados.

Alejandro Fernández como abuelo

“Por algún lado la vida me quitó una de las cosas más importantes que es mi padre, pero por otro lado también pude celebrar la vida de Cayetana y la vida de Mía, que acaba de nacer hace justo un mes, a veces lloras la partida de alguien, y de repente te compensa con un regalo tan hermoso que además de una nieta, es celebrar la vida de alguien”, dijo el cantante de música regional mexicana.

Finalmente, Alejandro Fernández recordó el momento que compartió con su nieta Cayetana, cuando decidió subirla al escenario en una de sus recientes presentaciones.

“Es la sensación, yo creo que tiene más seguidores que yo… estaba la niña atrás en el escenario y la vi bailar, entonces me dejé ir sin pensar, la agarré de la mano y la saqué al escenario, yo creo que con el impacto de ver las luces del escenario y todo esto como que se me cohibió y ya no quiso bailar, pero fue un momento increíble, ¡me encanta!”, expresó con gran emoción.