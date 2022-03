Así fue el primer festejo de Cayetana, nieta de Alejandro Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Fernández se ha destacado en el medio artístico gracias a su talento vocal heredado por su padre Alejandro Fernández, pero actualmente ha decidido darse un tiempo para disfrutar su vida personal.

Hay que recordar que la joven en plena pandemia por Covid-19 realizó su enlace matrimonial con Francisco Barba, con quien ya mantenía una relación de algunos años y ahora disfrutan de su etapa como padres de su primogénita: Cayetana.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Camila compartió parte del primer festejo que prepararon para Cayetana, en el que estuvo rodeada de sus seres queridos y familiares más cercanos para que pudiera felicitar a la menor.

En una de las fotografías que compartió la joven, se puede ver como Alejandro Fernández se encargó de ayudar a la festejada a “morder” el pastel, mientras intentaba cargarla para que no se cayera.

Te amo princesa, feliz primer cumpleaños, gracias por haber llegado a mi vida” se puede leer en la publicación.

Al parecer la familia de la menor decidió cómo temática de la fiesta hacerla de un caballo, porque Los Fernández se han caracterizado por ser amantes de este tipo de animales.

Además Camila publicó un video en sus historias de Instagram donde se puede ver parte de la decoración que utilizaron en la fiesta como un enorme arco de globos en colores pasteles, flores y un letrero enorme con el nombre de la cumpleañera.

Doña Cuquita tras la controversia de la serie de Vicente Fernández que lanzó Televisa, reapareció en redes sociales en compañía de algunos niños que se encontraban en el festejo de su bisnieta.

Camila Fernández habló de su maternidad

A través de una entrevista que Camila Fernández dio para el programa de ‘Ventaneando’ que la artista reveló que se encuentra disfrutando de su maternidad, aun que en un inicio fue complicado por que llegó a ser operada de la vesícula.

"Estoy feliz, tengo a una nena hermosa, les presento a mi nena, Cayetana. Se porta súper bien y es súper linda. Me la he aventado súper bien y he tratado de ser la mejor mamá posible” reveló Camila.