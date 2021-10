¿Cómo es la vida en prisión de Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla?

ESTADOS UNIDOS.- Han pasado más de dos décadas desde el asesinato de Selena Quintanilla a manos de la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, quien le disparó y acabó con su vida y su exitosa carrera musical en 1995. A partir de eso, la mujer responsable de su muerte se ganó el odio de los millones de fans de la Reina del Tex-Mex.

Sin embargo, Saldívar está pagando su condena de cadena perpetua al realizar labores en la cárcel de máxima seguridad para mujeres Mountain View Unit de Texas, Estados Unidos, donde pasa el tiempo siendo conserje, así lo reveló durante una entrevista para People Jeremy Desel, el portavoz del departamento de Justicia Criminal de Texas: "Un conserje trabaja haciendo lo que hace un conserje".

Tras ser capturada, la culpable del caso pasa sus días realizando actividades que ayuden a mejorar su conducta, sin embargo, también revelaron que la sentenciada está ubicada en una celda de once por seis pies ubicada en un área separada del resto de los internos del lugar para evitar cualquier tipo de ataque, ya que la muerte de Selena Quintanilla sigue siendo un tema doloroso para sus seguidores, sobre todo para aquellos que pudieron verla en vida acumulando su éxito.

Como parte de su estadía, Desel comentó que a Saldívar se le permite estirar las piernas durante unas horas en el área de esparcimiento, para luego realizar su labor como conserje y regresar a su celda correspondiente: "La sala común está abierta de 8:00 a 10:30 de la noche. A ella también se le permite salir a despejarse", expresó el portavoz.

Y según el mismo artículo de la revista People, Yolanda podría ser una de las prisioneras electas para recuperar su libertad en marzo de 2025 por tener un buen comportamiento, lo que causó gran conmoción entre los seguidores de la intérprete de "Como la Flor", y sobre todo para su familia, pues Abraham Quintanilla declaró que no dejaría que eso sucediera.

El padre de la cantante dio su punto de vista ante esta posibilidad y aseguró que no cree que la vayan a dejar salir por su falta de arrepentimiento tras asesinar a Selena: “Según la ley del estado de Texas, ella fue sentencia a vida en prisión, pero según la ley de Texas al completar 30 años tiene derecho a ir a un comité a la prorroga. Eso no quiere decir que la vayan dejar salir (…) Ella en treinta años, 26 años que murió Selena, nunca ha dicho que se siente mal, no creo que la vayan a dejar salir por eso", comentó para la periodista María Luisa Doria.

Recientemente, ante el surgimiento de varias producciones televisivas sobre la muerte de la famosa cantante, comenzaron a surgir varias teorías sobre los motivos por los cuales Yolanda Saldívar le dispapara a Quintanilla, algunos afirman que había malversado los fondos del club de fans, mientras que otros sostienen que detrás de su gran admiración a la Reina del Tex-Mex exisitía una atracción amorosa, por lo que creen que pudo dejarse llevar por los celos.