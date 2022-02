Christian Nodal y Eduin Caz liman asperezas

Tijuana, BC.- Finalmente después de la gala de Premios Lo Nuestro, Christian Nodal y Eduin Caz, de Grupo Firme limaron asperezas.

“Ya se armó la machaca” dijo Abraham Luna, segunda voz de Grupo Firme quien compartió parte del encuentro en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: ¿Pepe Aguilar "regaña" a Eduin Caz?

Esta reunioncita hace ruido, luego de que hace cerca de dos años, Nodal dijera que la música de la agrupación tijuanense no era de su agrado y no haría dueto con ellos, tal y como le habían preguntado sus fans en una sesión de preguntas y respuestas en la red social.

“Al muchacho no lo conozco y no es que yo tenga problemas con otros artistas, yo más bien considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto a mi no me gusta su música”, comentó Nodal.

Te puede interesar: Grupo Firme gana tres premios Lo Nuestro

“Agüita” decisión de Nodal

Y eso hizo reaccionar a Eduin Caz quien se “agüitó”, pero aceptó la decisión del sonorense.

El caso es que ese acto quedó como “el prietito en el arroz”, pero desde la noche del miércoles que se vieron en los ensayos de la gala latina, parece que lo pasado, pisado y algo bueno se está cocinando.

Te puede interesar: Este fue el encuentro de Paulina Rubio y Grupo Firme en Premio Lo Nuestro

En el video se les ve felices y presumiendo que algo se está gestando, será que finalmente Nodal se atreva a comerse sus palabras y grabar un dueto con los intérpretes de “El roto”.

Lo que sí es un hecho y de ese, si lo presumió como tal Eduin Caz, fue la colaboración con Camilo.

Te puede interesar: ¿Christian nodal y Grupo Firme ¿preparan colaboración?

Siguen sumando

Grupo Firme se llevó a casa tres de las preseas, una de ellas como “Mejor grupo del regional mexicano”, “Canción banda”, “Grupo o Dúo regional mexicano”.

Cabe resaltar que estas categorías no se televisaron, haciendo a un lado el reconocimiento ante la audiencia que siguió la transmisión por televisión, aunque Alejandra Espinoza, una de las conductoras los felicitó y les dio el micrófono, pero después haberlo obtenido.

Te puede interesar: Christian Nodal: “vivo el momento sin pensar en el pasado”

En tanto Nodal que tenía diez nominaciones, solo se llevó dos “Colaboración regional mexicano” y “Artista regional mexicano”.

La gala más importante de la música latina premió a los artistas más influyentes, donde Bad Bunny se llevó seis galardones, y no estuvo presente.