Christian nodal y Grupo Firme ¿preparan colaboración?

Finalmente después de la gala de Premios Lo Nuestro, Christian Nodal, Eduin Caz y el resto de sus compañeros de Grupo Firme se juntaron a la bohemia.

“Ya se armó la machaca” dijo Abraham Luna, segunda voz de Grupo Firme quien compartió parte del encuentro en su cuenta de Instagram.

Esta reunioncita hace ruido, luego de que hace cerca de dos años, Nodal dijera que la música de la agrupación tijuanense no era de su agrado y no haría dueto con ellos, tal y como le habían preguntado sus fans en Instagram en una sesión de preguntas y respuestas.

Al muchacho no lo conozco y no es que yo tenga problemas con otros artistas, yo más bien considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto a mi no me gusta su música”, comentó Nodal.