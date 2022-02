Daniela Parra clama por ayuda económica para Héctor “N”: No me gusta pedir dinero

La hija del actor Héctor “N”, Daniela Parra clamó por ayuda monetaria, a horas de recibir la información de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió formular la acusación en contra del actor por supuesto abuso sexual y corrupción de menores cometido en contra de su hija Alexa.

En entrevista para el programa Ventaneando, Daniela confesó que, a ocho meses de que el actor fuera detenido por las autoridades mexicanas, se encuentran atravesando un momento delicado.

No lo he podido ver, hablo con él todos los días, y la verdad ahora sí les puedo decir que no la estamos pasando nada bien, el problema económico ya cada vez es más grande, mi papá cada vez pues está perdiendo más el piso, incluso yo también, nunca la hemos pasado bien, pero ahora ya está afectando mucho más en nosotros, es devastador, es desgastante y no podemos seguir así, ni mi familia, ni mi demás familia, es un problema gigante que tenemos que solucionar con alguna autoridad que haga bien a su trabajo, porque estos al parecer no sirven”, manifestó la joven.

De la misma manera, la primogénita de Héctor destacó que han hecho de todo para conseguir dinero, pero los recursos se les están acabando.

“Hemos hecho rifas, hemos hecho la venta de los tamales, hemos vendido muchísimas cosas personales, pero al final el dinero no alcanza, es tanto que tenemos que pagar, mantener a mi papá allí adentro, él también hace cosas ahí adentro, o sea lo hemos estado manejando, pero al final de cuenta es mucho dinero el que se necesita ya nos las estamos viendo negras porque pues ahora sí ya no hay más cosas que vender, yo trabajo de lunes a domingo, yo trabajo y no he dejado de trabajar en algún momento, pero nos consume, a mí me está consumiendo demasiado, mi papá está consumiendo demasiado, mi papá me está consumiendo demasiado, al principio teníamos mucha fe y mucha esperanza, pero van pasando cosas y tantas piedras en el camino, que es un poco complicado seguir”, dijo al respecto.

Finalmente, Daniela Parra imploró el auxilio de los espectadores del programa con el siguiente mensaje: “la verdad no me gusta pedir dinero, pero de verdad si alguien en sus manos tiene el poder de ayudarnos económicamente se los agradecería con todo el corazón, lo que sea”.