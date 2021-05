Christian Nodal sufre ansiedad desde que se separó de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal encendió las alarmas entre sus fans, pues algunas recientes publicaciones confesó que sufre ansiedad y estrés por falta de sueño.

El cantante originario de Caborca, Sonora, acaba de separarse de Belinda, pues ella se quedó grabando en España la serie de Netflix “Bienvenidos al Edén” mientras que él regresó a México para grabar su siguiente producción, además de celebrar el Día de las Madres con Cristy Nodal.

Sin embargo, ahora que su pareja no está físicamente a su lado, el intérprete de “Botellas tras botella” comienza a sentir los estragos del exceso de trabajo que ya están repercutiendo en su salud mental.

CHRISITAN NODAL SÓLO HA DORMIDO 3 HORAS

Christian Nodal comenzó a preocupar a sus fans desde que éste dejó de postear melosos mensajes para su novia en redes sociales, algo que es muy habitual en él.

Los seguidores de Chrisitan primero especularon una posible ruptura con Belinda, pero una reciente publicación en Twitter esclareció las dudas y todo se debería a la ansiedad que está sufriendo el cantante.

En la publicación, el joven aseguró que, de 120 horas de sueño, apenas ha logrado dormir 18, es decir, que, por casi una semana, ha dormido un promedio de 3.6 horas cada día.

De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas…ta cabrón”, escribió en un tuit.

Otro mensaje que preocupó a todos es donde el intérprete de “De los besos que te di” confesó que la falta de sueño, así como no tener a Belinda durmiendo a su lado, le está provocando problemas de ansiedad.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, reveló Nodal.

Los fans del cantante escribieron mensajes de apoyo, compartiéndole algunos tips para conciliar el sueño, e incluso, varios le sugirieron que buscara ayuda psicológica.