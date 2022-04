Christian Nodal planea abrir su propio estudio de tatuajes: "Aprendí a tatuar"

MÉXICO.- Luego de la ruptura de su compromiso con Belinda, una de las preguntas que más le han hecho a Nodal en los medios de comunicación es qué planea hacer con los tatuajes que se hizo en honor a la cantante. A lo largo de estos meses, el sonorense evitó hablar al respecto; sin embargo, en una entrevista para Venga la alegría que se dio a conocer este 26 de abril, Nodal finalmente contó cómo se eliminó el tatuaje más grande y llamativo de su expareja, lo ojos de Belinda que cubrían todo su pecho.

Tras revelar que se hizo el diseño de unas alas para cubrir el recuerdo de su expareja, Nodal también confesó que planea abrir su propio taller de tatuajes, pues es una profesión que le interesa desde niño y que aprendió por gusto recientemente.

“Yo tengo dos polos; lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, ese es el tema conmigo, los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Mari (Adamari López) que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también”, comentó.