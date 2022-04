!Me deje llevar! Nodal hace las paces con el Capi tras broma sobre Belinda

Ciudad de México.- Tal parece Christian Nodal esta reconsiderando muchas decisiones que había tomado estando enamorado, pues luego de haber superado las rivalidades con Edwin Luna, se le ha visto muy amistoso con el 'Capi Peréz'.

El conductor en un pasado había hecho una broma inocente sobre la rivalidad entre la ex pareja del cantante Belinda y Daniela Luján, sin embargo, al intéprete de 'Adios amor' parece no le dio gracia y pidio a sus administradores bloquearan al presentador. Asimismo, aseguro no era personal pues no sabia que tipo de contenido trataba pero prefería estar lejos de quienes no aportaran nada bueno a su relación.

Por su parte, Capí aseguro respetaba esta decisión y expresó su gusto por las canciones de Nodal.

A meses de su separación con Belinda, Capi subió una foto en la Feria de San Marcos' abrazado al cantante y acompañada con la frase 'Aquí cerrando ciclos jajaja'.

Los fanáticos de ambos famosos han comentado frases como 'Se fue la novia, regreso la amistad. Clásico!' y '¿Si andaba ya Daniela Luján ahí?'.