Nodal borra los ojos de Belinda, descubre su nuevo diseño

Christian Nodal ahora sí le dijo " adiós, amor '' a Belinda y contó que ya no cuenta con ningún tatuaje referente a ella, al cubrirlos con diferentes diseños. Además, habló cómo superó el duelo de la separación.

A través de una entrevista para el programa Venga la Alegría, se le cuestionó sobre el famoso tatuaje de los ojos de su expareja que se hizo en el pecho, y fue al fin que decidió abrir su corazón.

Desde el inicio de su romance en 2020, Nodal hizo evidente los tatuajes dedicados a la intérprete de "El Sapito", por lo que desde su ruptura en febrero de 2022, los seguidores han estado muy pendientes de las versiones que aseguran que finalmente los ha cubierto.

De hecho, Rafael Valdez, un prestigioso tatuador de estrellas, y que también realizó trabajos para el cantante de música regional, dijo en días pasados que había cubierto dos de ellos, el de la muñeca y el que estaba cerca de la oreja, pero prefirió no dar más detalles.

Por lo que la incógnita del tatuaje de los ojos de la "Belipop'' se mantenía presente, y es que fue uno de los más icónicos del momento. Sin embargo, fue el mismo Cristian quien confirmó que sí se lo cubrió con otro diseño.

Me tapé, tenía unos ojos y me los tapé con unas alas'', confesó el intérprete de regional mexicano. Aunque no lo ha mostrado, también informó que es un diseño de mayor tamaño, realizado por el ya mencionado tatuador Rafael Valdez.