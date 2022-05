Christian Nodal acusa a Gussy Lau de "colgarse" de su éxito: "Nunca compuso nada"

MÉXICO.- Christian Nodal dio su opinión sobre Gussy Lau, una importante figura del regional mexicano y presunta expareja de Ángela Aguilar. El sonorense lo señaló de querer “colgarse” de su éxito, ya que se atribuyó composiciones que no son suyas, según Nodal.

Luis Abraham Buelna Vea, verdadero nombre de Lau, es un compositor con una destacada trayectoria dentro de la industria y ha trabajado para artistas como Calibre 50, La arrolladora Banda el Lión y los miembros de la dinastía Aguilar.

Nodal habla de Gussy Lau pic.twitter.com/7ut6Mv3SGm — Ray Macías (@raymaciasoff) May 26, 2022

El músico de 33 años ganó un Latin Grammy en 2019 a mejor canción regional mexicana por "No te contaron mal", la cual se hizo famosa con la voz de Nodal. Sin embargo, en una reciente transmisión de Instagram, el sonorense arremetió contra su anterior disquera y acusó a Lau de no colaborar en los temas por lo que recibió los premios.

“Gussy Lau es un gran compositor. Pero este cabr*n, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de ‘No te contaron mal’, ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy [...] Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierd* y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción’ y se pusieron mamon*s y todo, me costó mucho pero es la realidad”, reveló el cantante de 23 años.

Quejas contra su antigua disquera

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” acusó a la discográfica de cobrarle para grabar videos musicales e impedirle hacer duetos con artistas talentosos, algo que lo llevó a firmar con Sony Music.

“Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y yo les decía ‘¿en ocho meses me van a reembolsar?’ y no, me lo quitaban de mi dinero [...] Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista, que te hagan eso es horrible”, se quejó el cantante en su transmisión.

“Tenía todas estas sanguijuelas pegadas a mi luz... a la fuerza... quiero agradecer a mi familia de Sony: me ha dado el lado bueno de estar con una compañía que te respalda desde el inicio y espero que no haya un final, me salvaron de eso”, comentó.