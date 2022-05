Este es el 'look' hippie de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.-Ángela Aguilar es una de las cantantes juveniles con mayor fama en el país, con su voz ha conquistado el género Regional Mexicano y se ha convertido en una de las favoritas del público.

La cantante ha sido reconocida por su belleza, a pesar de que en los últimos meses ha estado en vuelta en polémicas, ella ha intentado enfocarse en su carrera musical y mantener comunicación cercana con sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la hija menor de Pepe Aguilar una serie de fotografías donde aparece disfrutando de los paisajes de Mérida luciendo espectacular ante la cámara.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de “En Realidad” utilizando un pantalón y blusa, en color blanco y azul, estilo tie dye, cómo en algún momento lo utilizaban los “hippies”.

Mérida, me enamoré de tus colores, tu comida, y tu gente. Nos vemos todos este sábado 28 en el Foro GNP! #felizderegresar #cochinitalover” se puede leer en la publicación.

Además Ángela tiene una de las figuras más envidiadas del espectáculo, una cinturita que ha hecho lucir en cad auno de sus ‘outfits’, por supuesto sus seguidores le han hecho saber su buen gusto por la moda.

En la publicación sus fanáticos le hicieron llegar un sin fin de muestras de cariño y piropos para la cantante: “Ángela en su estilo”, “sexy, hermosa y bella”, “que guapa”, “te amamos”, son algunos de los que se pueden leer.

Ángela Aguilar confesó que su padre la regañó por ser coqueta

A través de una entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, la cantante dio a conocer que cuando estaba más pequeña solía tener muchos pretendientes, que en ocasiones eran detallistas y le regalaban hasta cartas, situación que molestó a Pepe Aguilar y le pidió que no fuera “coqueta”.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.