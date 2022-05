Ángela Aguilar muestra su abdomen marcado

CIUDAD DE MÉXICO.-Ángela Aguilar a sus 18 años se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música Regional Mexicana con su carisma y belleza ha logrado conquistar el cariño de todo su público.

Sin embargo la cantante en las últimas semanas ha estado envuelta en polémicas, por su parte se ha dedicado a enfocarse en su carrera musical y refugiarse en su familia, quienes han sido el pilar de su vida.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer un video en el que aparecía en el interior de su casa, mientras grababa un video frente al espejo, pero llegó a sorprender con su ‘cuerpazo’.

En la grabación se puede ver que Ángela aparece con un pantalón en color blanco, acompañado de un top del mismo color y una blusa olgada, un poco abierta que le permitió mostrar parte de su abdomen marcado.

Y es que hay que destacar que la intérprete de ‘En realidad’ tiene una de las figuras más envidiadas del espectáculo, pero todo parece indicar que ha sido un poco de herencia familiar y hábitos alimenticios.

Además Ángela suele ser una de las más activas en sus redes sociales, donde diariamente comparte con sus seguidores parte de su vida personal y distintos momentos de sus presentaciones.

La hija menor de Pepe Aguilar se ha caracterizado por su buen gusto en la moda y en más de una ocasión ha comentado que el vestuario que tanto se le caracteriza, suelen hacerlo entre su madre y ella, todo inspirado en las costumbres mexicanas.



Ángela Aguilar se lastima tobillo antes de dar concierto

Lamentablemente Ángela Aguilar antes de una de sus presentaciones se lastimó el tobillo y tuvo que incluso hasta vendarse para calmar la inflamación, al parecer al subir uno de los templetes fue cuando sucedió el incidente.



“Básicamente lo que pasó fue que yo me estaba subiendo para cantar y casi me les voy, casi me les mato y me torcí el tobillo. Después de eso ¿qué decidí hacer?, bailar 'Como la flor', como la mismísima Selena y ahora me dolió el tobillo”, comentó en la grabación.