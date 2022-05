¡Ángela Aguilar recibe flores!

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a sus 18 años es una de las cantantes más reconocidas de la música Regional Mexicana, su voz y belleza han conquistado el corazón de su gente.

Pero en las últimas semanas la intérprete de “En Realidad2 ha estado en vuelta en fuertes polémicas, después de que se hayan filtrado fotografías con su supuesta pareja, Gussy quien fue el que hablo sobre su “relación”.

Sin embargo la cantante salió en defensa de ella misma, y reveló que tomaría cartas en el asunto, pero hace unas horas puso en duda a sus seguidores después de haber recibido un romántico regalo.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Angéla reveló un regalo que habría recibido quizá por alguna conquista, debido a que la fotografía se podía ver que eran unas flores rojas.

Evidentemente sus seguidores seguramente reaccionaron, porque las flores en México suele ser costumbre, que sea un regalo por parte de una persona de interés, sin embargo la cantante no dio más detalles al respecto.

Hasta el momento se desconoce si el regalo realmente pertenece a la hija menor de Pepe Aguilar o simplemente haya sido una fotografía que le gustó, aunque muchos usuarios insinuaron que pudo haber “vuelto” con su expareja.

Hay que recordar que en su momento Ángela Aguilar habría dejado en claro que su vida personal se mantenía en privado, es por eso que no hacía público en ningún momento algo de su relación, siempre solía decir que cuando tuviera pareja tal vez nadie se iba a enterar.

Ángela Aguilar reveló que su padre la regañó por ser coqueta

Fue durante una entrevista para Cheleando con las estrellas, donde la artista mexicana, confesó que de niña solía tener muchos pretendientes, por eso constantemente le llegaban cartas y regalos, pero su padre en algún momento se “enojó” y le pidió que no fuera “coqueta”.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.