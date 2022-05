Ángela Aguilar revela que su padre la regañó por ser "tan coqueta"

MÉXICO.- En una entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, Ángela Aguilar reveló que de niña tenía muchos pretendientes, quienes a menudo le regalaban cartas y detalles para conquistarla. Sin embargo, esto molestó a Pepe Aguilar, quien le pidió a su hija que no fuera tan "coqueta”.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.

La intérprete también reveló que le gustaba recibir los halagos de sus compañeros porque estaba acostumbrada a que todos en su familia la trataran de esta forma. Sin embargo, no tuvo muchos novios y todo se quedaba en los coqueteos entre ellos.

No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decá que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, explicó la menor de los Aguilar.

Ángela y Gussy Lau

Cabe recordar que en estos momentos la intérprete acaba de atrevsar por un escándalo debido a la filtración de unas fotografías en las que aparece besando al compositor de 33 años Gussy Lau. La joven declaró haber sentido una traición a su intimidad y pidió que se respetara su decisión de mantener todo en privado.

Hasta ahora no se ha aclarado si el romance continúa o dio fin con la filtración de las imágenes, aunque se rumora que Pepe Aguilar desaprobó la relación desde que inició y hasta se ha dicho que podría emprender acciones legales en contra de Gussy Lau por daños a la imagen de la joven.

Ante las preguntas de la prensa, Pepe solo ha dicho que en el futuro planea hablar seriamente con Ángela sobre el tema, pero no en estos momentos, ya que se encuentran de gira. "En su momento hablaremos, hablaremos su madre y hablaré yo. Pero en su momento, ahorita estamos en la gira", comentó en un encuentro con la prensa.