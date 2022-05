Ángela Aguilar se lesiona el tobillo antes de concierto

MÉXICO.- Ángela Aguilar sufrió un accidente justo antes de un concierto, el cual la dejó con el tobillo lastimado. La cantante aparece en un video que circula en redes sociales donde se le puede ver recostada en un sillón mientras le vendan el pie y le colocan agua fría para bajar la inflamación.

Mientras tanto, ella explica que dobló el tobillo justo cuando subió al templete para uno de los ensayos y que hizo caso omiso al dolor, pues quería bailar la canción “Como la flor”, de Selena Quintanilla, la cual forma parte de su repertorio.

“Básicamente lo que pasó fue que yo me estaba subiendo para cantar y casi me les voy, casi me les mato y me torcí el tobillo. Después de eso ¿qué decidí hacer?, bailar 'Como la flor', como la mismísima Selena y ahora me dolió el tobillo”, comentó en el video.