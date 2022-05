Christian Nodal habló de sus diferencias con Grupo Firme y su relación con Gussy Lau

Ciudad de México.- Christian Nodal se encuentra de nuevo en el ojo del huracán por sus declaraciones.

Esta vez habló sobre su vida personal y la relación con famosos como Gussy Lau y Grupo Firme.

Durante un video transmitido en su cuenta en Instagram, el cantautor mexicano contó detalles de la relación que ha tenido con Gussy Lau, quien fue vinculado sentimentalmente con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar.

Las diferencias con Gussy Lau

“A mi pasó con Gussy Lau, nunca compuso nada de ‘No te contaron mal’ y se para con nosotros en los Grammy, al Gussy le dije ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mier%&, y necesito que esa canción (De los besos que te di), yo quiero estar, hazme parte dé, yo también le estoy metiendo corazón, y se pusieron mam&n*s”, dijo el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Pero la cosa no paró ahí, pues Christian también ahondó en la supuesta enemistad con Eduin Caz y el resto de los integrantes de Grupo Firme, así como de su encuentro en la gala de Los Premios Lo Nuestro 2022.

Foto: Agencia México

El artista de 23 años reconoció que su inmadurez lo llevó a tener una trifulca con la mencionada agrupación cuando empezaba a despuntar en la industria del regional mexicano.

Hizo las paces con Grupo Firme

“Con Firme, con Eduin, yo ya hablé con ellos, e hice las paces y todo, cuando empecé fue como ‘ah, el chamaquito tiene talento, pero después me pisotearon porque me vieron como competencia”, dijo Nodal.

De la misma manera, el joven músico recalcó que nunca se pronunció contra la música de sus colegas. “Le dije ‘bro, me sacaste ventaja porque yo jamás dije que tu música era una mier… ni siquiera sabía quién eras, ni conocía tu música, lo que había escuchado no me había gustado y ya”.

Actualmente, Grupo Firme y Christian Nodal han logrado gran éxito en la música regional mexicana, y además de los éxitos musicales, también comparten el estar en el ojo del huracán en distintas ocasiones.