Nodal se borra último tatuaje de Belinda y la madre de ella celebra que otro hombre se hizo uno.

Tijuana, Baja California.- El día de ayer, Christian Nodal decidió cerrar el ciclo y concluir de borrar todos los tatuajes dedicados a su ex prometida la cantante Belinda. El diseño en su frente de la palabra "Utopía" fue reemplazado por una flor de loto en color rosado.

En días pasados se desató un intercambio de mensajes entre el cantante y su ex suegra Schüll, cuando ella apoyará un comentario donde decían el era un naco; el famoso por su parte expusó como la artista le pidió dinero para arreglar sus dientes y el de sus padres.

Asimismo, Nodal agregó la descripción: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

La mamá de Belinda celebra un fan se tatuará

La progenitora de la intérprete de 'Sapito' compartió una historia en instagram de un seguidor con un nuevo tatuaje del nombre de la actriz en el brazo. Además, agregó el mensaje: "Parte de tu historia y corazón ahora en tu piel".

¿Cachetada con guante blanco? El fan por su parte, aclaró no lo hizo por fama sino porque admira la belleza y tenacidad de ambas.