Christian Nodal critica que usen el feminismo para defender a Belinda: "Una estafadora"

MÉXICO.- Una vez más, Nodal habló con sus seguidores sobre las críticas que recibe en redes sociales y arremetió en contra de Belinda. Luego de que el cantante compartiera capturas de pantalla de una conversación con la actriz donde se puede ver que ella le pide dinero para un tratamiento dental, el sonorense ha recibido muchas críticas por haber expuesto a su expareja.

Sin embargo, Nodal está decidido a responder a quienes lo critican, ya que, en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram criticó que usen el feminismo para defender a “una estafadora”.

"No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ser estafadora. Usen el feminismo bien, con justicia. ¿Entienden? […] Respeten a una mujer. Apoyen, no destruyan, no se destruyan", dijo el cantante.

Cabe recordar que hace unos días inició el rumor de que la relación de Belinda y Nodal se deterioró por las infidelidades y el alcoholismo del cantante. También se dijo que el intérprete de “Botella tras botella” no permitía que Belinda trabajara porque “no podía estar lejos de ella”. Así lo dio a conocer una supuesta fuente cercana a una conocida revista nacional.

En este sentido, Nodal recibió muchas críticas por parte de los internautas, quienes lo señalaron de “machista” y es a estos comentarios a los que respondió en la transmisión. Así mismo fue criticado por otras figuras del espectáculo como Lupillo Rivera quien le recomendó quedarse callado y no causar más controversia.

La publicación de Nodal

Cabe recordar que el 18 de mayo, el cantante hizo la polémica publicación en contra de Belinda y la señora Schull, madre de la actriz. Nodal se dijo cansado de que “no lo dejen en paz”, es decir, de que se sigan publicando indirectas e insultos en su contra. Con este argumento, filtró una conversación entre él y su exprometida donde se ve que ella le pide dinero para realizarse un trabajo dental.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, dijo el intérprete.