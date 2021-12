Chiquis Rivera revela que sufrió un aborto espontáneo a los 19 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Chiquis Rivera narró en su podcast Chiquis and Chill una de las experiencias más traumáticas que ha vivido, ya que cuando tenía 19 años sufrió de un aborto espontáneao debido a la endometriosis que padece, además de pasar por este momento en secreto al no contárselo a sus familiares o amigos.

Según detalló la hija de la "Diva de la banda", antes de poder contarle a Jenni Rivera, su proceso de gestación se vio interrumpido al sufrir de un aborto.

Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre. No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida”, confesó la cantante.

Meses después de lo sucedido, Chiquis comentó que fue al médico a realizarse un papanicolau, donde le dijeron que tenían que limpiar su útero para eliminar 'los rastros' del aborto.

Además, la cantante agregó que al pensar en abortar a los 19 años cuestionó si estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, sin embargo actualmente se ha dado cuenta de que se siente segura de las decisiones que toma sobre su cuerpo.

“En ese tiempo también me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19. Sobre el aborto pienso que fue mi decisión porque no estaba lista para tener hijos”, comentó con la voz entrecortada.

Chiquis Rivera habló sobre la posibilidad de un nuevo embarazo, pues la cantante reveló que congelará sus óvulos y que dejó de tomar anticonceptivos, por lo que quiere planear una familia al lado de su pareja.

“Voy a tratar de quedar embarazada de forma natural con mi actual pareja ahora mismo porque no estoy tomando anticonceptivos y si sucede es porque ya está destinado a ser”, finalizó la hija de Jenni Rivera.