Jenni Rivera: Esta canción le dedicó a Chiquis por Esteban Loaiza

CIUDAD DE MÉXICO.-Jenni Rivera le habría dedicado la canción Paloma Negra a su hija Chiquis Rivera por acusarla de haberse acostado con Esteban Loaiza cuando "La Diva de la Banda" estaba casada con el beisbolista.

Cabe recordar que Jenni reveló que ambos la engañaron en su propia casa y que ella se dio cuenta al verificar las cámaras de seguridad.

Abigail, sobrina de Jenni, hace un tiempo confirmó los rumores sobre Chiquis y dijo: "Se metió con Loaiza".

"El día que falleció (su tía Jenni), Juan reunió a toda la familia en la casa en un círculo y dijo: 'Nunca vamos a hablar sobre Esteban y Chiquis'. ¡Te acostaste con el esposo de tu madre, tu padrastro, en la recámara de tu mamá! ¿Quién hace eso? Y no fueron solo tú y Esteban, era un trío: fueron Chiquis, Esteban y Elena. ¡Eso es enfermo!", agregó.

La mujer a la que hizo referencia Abigail en su declaración fue Elena Jiménez, una diseñadora de joyas amiga de la fallecida cantante, a quien se relacionó románticamente con Chiquis.

¿Qué canción de dedicó Jenni a Chiquis?

Durante el último concierto de "La Diva de la Banda" en Arena Monterrey ofrecido el 8 de diciembre del 2012 ante un lleno total de aproximadamente 15 mil asistentes, Jenni dedicó una canción a una de sus hijas.

"Siempre he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá, me llega profundamente al corazón... les pido que me ayuden a cantársela a mi hija", dijo Jenni al entonar Paloma Negra.

Esa misma noche Jenni recibió Disco de Oro y Platino.