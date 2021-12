El día que se perdió un niño en el concierto de Jenni Rivera y ella le invitó un tequila

MÉXICO.- A poco tiempo del aniversario luctuoso de Jenni Rivera, los usuarios de Internet están recordando algunos de los momentos más icónicos de su carrera y recientemente se viralizó un video donde la cantante protagonizó un divertido y polémico momento en uno de sus conciertos.

Fue en TikTok donde circuló el video de la cantante donde se ve la interacción que tuvo con un niño que subió al escenario porque se perdió. Jenni recibió al pequeño para anunciar que estaba buscando a sus padres y aprovechó para hacer algunos comentarios con su irreverente estilo.

"Ven, mijo. Ay, niño, cuida a tu mamá […] ¿está bueno tu papi? Si te regreso con ellos, ¿me prestas a tu papá pa que me haga un niño igual que tú?, le dijo la cantante al pequeño que estaba visiblemente asustado.

Le ofrece tequila

"No llore, niño. Aquí se va a quedar conmigo hasta que aparezcan sus papás. Y si no, yo me lo llevo a Los Ángeles", agregó. Después le ofreció asiento al niño y una trago de tequila.

Denle una silla al niño y que se ponga aquí mientras llegan sus papás. Ay niños, pongan atención no pierdan a sus papás […]. Tráiganle una silla al niño para que se siente aquí, ¿quiere un trago de tequila? Porque cuando uno toma tequila todo se ve más bonito, mijo. Pa que no la sienta tan gacho, hombre", dijo la grupera.

Finalmente, lo consoló y le dijo que lo cuidaría hasta que sus padres aparecieran. "Óscar Menchaca, de nueve años. Aquí está arriba en el escenario por si a alguien se le perdió un niño, o les hace falta alguno, llevárselo", dijo finalmente la cantante.