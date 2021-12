"Te perdono": Jacquie Rivera dedica mensaje a su padre que abusó sexualmente de ella

ESTADOS UNIDOS.- Durante la tarde del presente jueves 8 de diciembre, el nombre de una de las hijas de Jenni Rivera se hizo viral en redes sociales luego de que Jacquie Rivera compartiera un video en donde le hace saber a su padre que lo perdona y lo sigue amando, a pesar de que abusó sexualmente de ella y de otras integrantes de su familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también cantante recopiló algunas fotografías de su padre José Trinidad Marín, quien actualmente cumple una cadena de 31 años en prisión luego de ser declarado culpable de abuso sexual hacia sus hijas Janney y Jacquie, así como de su cuñada Rosie Rivera.

A lo largo del emotivo video, la hija de La Diva de la Banda, dedica una fuertes palabras hacia "el primer hombre que rompió su corazón", además de confesar que, a pesar de sus errores y las cosas que ha hecho, le perdona todo y admite que aún lo ama.

Este mensaje es para el primer hombre que rompió mi corazón. Padre, quiero que sepas que a pesar de tus errores, tus decisiones y del hecho de que me dejaras me dolieron profundamente, te amo y te perdono”, expresa Jacquie Rivera.

La razón de este video es porque las imágenes formarían parte del homenaje que Jacquie hará a su madre en su noveno aniversario luctuoso y como adelanto de lo que formará parte de "Hurt", el nuevo sencillo de la hija de Jenni Rivera, el cual saldrá el próximo viernes por los nueve años del fallecimiento de la cantante regional.

"Si pudiera empezar de nuevo, a un millón de millas de distancia", se lee en la descripción del clip, en donde los internautas no dudaron dejar su opinión y la sección de comentarios estuvo repleta de aquellos que consideraron que Marín no merecía el perdón, pues creen que debe cumplir con la condena de 31 años en prisión.

"Ni se merece la libertad", "La pesadilla de tu mamá", "Yo no hubiera puesto fotos de tu mami junto a él porque ella sufrió mucho al lado de él", "No creo que Jenni hubiera estado de acuerdo con ese perdón", "Tanto que hizo tu mamá y tanto que sufrió por lo que les paso para que tú lo perdones", "No se me hace correcto que ponga foto de su mamá con él", "Jenni se volvería a morir si escuchara que sus dos hijas, por las que tanto luchó, estén perdonando a este monstruo", fueron tan solo algunos de los comentarios.

Por otro lado, también hubo seguidores que aplaudieron la valentía de Jacquie y expresaron que tenía un corazón enorme por encontrar el perdón hacia una persona que le hizo tanto daño, a ella y a su familia. Por lo que la felicitaron y apoyaron por actuar de esta forma.

Cabe recordar que José Trinidad Marín fue el primer esposo de Jenni Rivera, con quien tuvo a Jacquie, Chiquis y Michael. Sin embargo, la relación se volvió complicada cuando la cantante se enteró que su pareja había abusado sexualmente de sus hijas y su hermana Rosie.

Al reconocer esto, la fallecida artista levantó una denuncia en su contra, pero su expareja logró escapar de las autoridades y fue prófugo de la justiva por nueve años, hasta que lograron dar con su paradero y, tras varios meses de juicio y diferentes resoluciones, un juez declaró a "Trino" culpable de seis delitos, entre los cuales se encontraba pederestia.

Desde mayo de 2007 que cumple con su condena de 31 años en la cárcel.