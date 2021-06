Jenni Rivera dejó a "La Chiquis" sin herencia: Juan Rivera

Este miércoles se confirmó que Jenni Rivera dejó fuera del testamento a su hija Janney Marín conocida como Chiquis.

Así lo confirmó Juan Rivera, hermano de la llamada "Gran señora" quien tuvo una charla con el programa "Ventaneando" en donde habló sobre la auditoria que se le pidió a su hermana Rosie, quien hasta la fecha es la albacea de la fortuna de la cantante de "Ya lo sé" y "Amiga si lo ves", y mientras explicaba dicha situación se tocó el tema de la herencia y fue en ese momento que "sin querer" se le salió que durante la lectura del testamento a la primogénita de Jenni no se le incluyó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Mi hermanita Rosie y yo en el 2013, para nosotros el temor más grande es el día que no se escuche el nombre de Jenni Rivera, es cuando realmente se muere un artista. Entonces empezamos a trabajar todas las empresas, regalías, productos, algunos que dejó Jenni por hacer y otros que no.

De la misma manera ese dinero entra como un embudo y que sigue yendo al mismo lugar, que es el fondo que dejó Jenni. Ese fondo se reparte entre los cuatro hijos, porque Chiquis no fue dejada ahí", aseguró.

A pregunta directa de Linet Puente, conductora, que si Chiquis quedó fuera del testamento, Juan titubeó y hasta pensó que este tema seguro le sigue doliendo a su sobrina, sin embargo, el hermano de Lupillo Rivera siguió con el tema.

"Me imagino que ha de ser muy feo para ella, vivió los últimos meses en la vida de mi hermana con un escándalo tremendo, algo horrible, y yo nunca he leído el testamento. Creo que a la familia se le leyó el testamento una vez y en esa junta estuvieron mi mamá, mi papá, Rosie como albacea y mis sobrinos, nadie más..." aseguró.

Sin embargo, explicó que sus otros cuatro sobrinos (Jacqie, Michael, Johnny y Jenicka) están buscando la manera de que a su hermana mayor le toque algo de esa herencia.

"Eso es algo que siempre se me ha hecho muy chido de parte de mi hermanita Rosie y de mis sobrinos. La gente ha de pensar que pues los niños han de ser una familia arrastrada de dinero y mis sobrinos gracias a Dios no lo son, nunca han demostrado eso. Entonces para cualquier decisión financiera, cualquier proyecto con el nombre de Jenni, cualquier inversión, siempre se toma en cuenta a los niños y todo está en correo electrónico. Entonces los niños siempre han querido darle ese lugar a la Chiquis", comentó.

Errónea decisión de Jenni: Juan Rivera

Durante la entrevista, Juan Rivera dio su punto de vista sobre la decisión de dejar fuera a su sobrina del testamento y consideró que fue errónea.

"Cuando Jenni se fue de aquí estaba molesta conmigo porque pensó que Chiquis había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba muy mal y que yo no iba a dañar tanto a un ser querido mío. Por lo cual Jenni se enojó conmigo y yo estaba muy molesto. Yo sostengo esto hasta el día de hoy.

"Yo no sabía lo del testamento porque no era mi lugar saberlo... Yo sé que el abogado le dijo a mi hermana que regresara en dos semanas y que si mantenía el mismo pensamiento (de dejarla fuera) pues se hace el cambio. Por ley se tuvo que hacer así para proteger a mi hermana. Entonces yo sigo sosteniendo que mi hermana estaba equivocada sobre lo que pensaba de Chiquis, lo del testamento me vale madres, eso sale sobrando.

"Creo que mi sobrina Chiquis sí merece algo de ahí, porque yo creo que mi hermana Jenni estaba, en ese entonces, enojada... Trabajó muchos años con mi hermana, hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana Jenni, eran como esposo y esposa, mientras mi hermana trabajaba, Chiquis cuidaba a los niños...", aseguró.

En cuanto a cómo los hermanos llegan a un acuerdo para repartirse el dinero con Chiquis, Juan explicó que no sabe, pero lo que comentó que todos tiene que pedir la cantidad que necesitan y por medio de un correo se respalda la decisión de su hermana Rosie.

Tras esto, también argumenté que tras ocho, Rosie se ha tenido que "tragar" señalamientos de personas que aseguran que le quitó su lugar y dinero de Chiquis.

"Para empezar quien tomó la decisión de eso fue Jenni y se respeta eso. No se habló porque hay cosas que sí deben de ser privadas. Hubiera sido más fácil para Rosie decirlo, pero es mucho más difícil agachar la cara, ser humillada, aguantarte y no decir nada, eso es mucho más difícil que decir, 'estos son los cheques que se han hecho', 'aquí está el dinero'... Pero por intentar de cuidar el nombre de Jenni Rivera mi hermanita se traga todo. Por mí y por Rosie, gracias a Dios que ya salga todo", aseguró.

¿Qué pasó entre Jenni y Chiquis?

El conflicto que tuvieron madre e hija fue porque se dijo que Chiquis tuvo un romance con el esposo de Jenni, que en ese tiempo era Esteban Loaiza.

Aunque no se comprobó la situación, se aseguró que "La Diva de la Banda" se dio cuenta de la relación de su hija con su padrastro no era normal, ya que se dijo que ella los vio por medio del video que grabó una de las cámaras de seguridad que tenía, en el cuarto del exbeisbolista y según versiones tenían intimidad en uno de los clóset de él.