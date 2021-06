“Daría todo el dinero por ver a mi mamá otra vez”: Jacquie Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacquie Rivera se sinceró sobre la terrible situación que vive su familia y pidió que cesen los ataques en torno a la herencia de su madre, Jenni Rivera.

En un video publicado en sus redes sociales, la segunda hija de la “Diva de la Banda” promocionó el estreno de su canción “Defender” y al mismo tiempo, habló de la difícil situación que enfrenta la Dinastía Rivera.

Les pido que oren, que vean una familia que se está rompiendo a pedazos y que puedan entender que no es tan fácil estar enfrente de tantos ojos, de tantas opiniones”, expresó entre lágrimas y con al voz entrecortada.

Negó que en algún momento su interés fuera el dinero, pues le pidió a los medios de comunicación que recuerden que, más que personas públicas, son una familia que se quedó sin madre.

“Mucha gente quiere decir que solamente nos importa el dinero... Ustedes no saben lo que daría, daría todo el dinero del mundo para ver a mi mamá y a mi familia juntas otra vez”, dijo frente a la cámara.

“LOS MEDIOS QUIEREN DESTRUIR A MI FAMILIA”: ROSIE RIVERA

Otra integrante de la familia Rivera que se quejó de cómo los medios retratan la situación de la herencia fue Rosie Rivera.

Tras el escándalo que está viviendo después de que su sobrina Chiquis revelara que le realizaría una auditoría para la rendición de cuentas de la fortuna que les heredó su mamá, Rosie aseguró que los medios quieren acabar con su familia.

En un video que la hermana de Jenni Rivera publicó en sus redes sociales, pide a los medios de comunicación que no le pidan entrevistas porque no las dará, ya que asegura que sólo quieren destruir a su familia y no la quieren.

“Voy a terminar la gira de mi libro temprano, la de el lado en español. Por eso, le voy a pedir a los medios, desde ahorita la respuesta es: ¡No! Por favor, no me vayan a ver al aeropuerto y les voy a pedir, con toda la gentileza, que por favor no lleguen al aeropuerto, no lleguen a mi casa, no lleguen a la Iglesia”, dijo.

“A mí, la auditoría, no es la que me molesta. Lo que molesta, es que los medios quieren seguir dividiendo a una familia. Quieren seguir agregando drama o chisme. Quieren seguir, incluso, a veces, inventar cosas. Quieren destruir. Los medios no quieren a Chiquis. Los medios no quieren a Rosie. Los medios no odian a chiquis ni a Rosie. Esto se trata de dinero. Esto se trata de rating”, apuntó.