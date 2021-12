Critican a Chiquis Rivera por exceso de bótox: "Hay algo de cara en tu bótox"

ESTADOS UNIDOS.- Chiquis Rivera está recibiendo críticas en redes sociales a causa de su aspecto, ya que algunos de sus seguidores la acusan de verse irreconocible por usar bótox en exceso.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video donde se queja de sus uñas porque confesó que, aunque lucían espectaculares, le estorbaban para realizar algunas actividades.

"Hola, les quería enseñar mis uñas, me las hice ayer, hermosas, divinas, las amo, me encantan, pero al momento de bañarme y lavarte tus partes privadas debes tener mucho cuidado. Estaba hablando esta noche, les voy a decir, son uñas pica colas, yo sé, mucha información pero quería compartir con ustedes, tengan cuidado", dijo en el video.

La llaman Pato Donald

Sin embargo, los seguidores de la cantante no pusieron mucha atención en su comentario, sino en su rostro, ya que señalaron que sus labios lucían inflamados y su cara inexpresiva, una apariencia muy común después de recibir inyecciones de bótox.

"What happen to your face?", "Hay algo de cara en tu bótox", "Madre mía lo que hacen por no amarse así mismas", "¿Qué le paso en la cara? Qué rara", "Pato Donald" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La grupera no ha respondido a las críticas, pero todo parece indicar que en el video está usando un filtro. A pesar de esto, los comentarios en su contra no se han detenido.