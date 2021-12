Chiquis Rivera revela accidente en sus partes íntimas

LOS ÁNGELES, California.- Chiquis Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo un accidente en sus partes íntimas y generó todo tipo de comentarios en su red social, donde la criticaron, no solo por haber detallado lo sucedido sino también por abusar de los filtros.

Fue en días pasados que la hija de Jenni Rivera compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que confesó haber tenido un accidente en sus partes íntimas, y todo por querer traer uñas largas, lo que recomendó a los que las usan, tener mucho cuidado a la hora de ir al baño.

Les quería enseñar mis uñas. Me las hice ayer. Hermosas, divinas, las amo, me encantan, pero al momento de bañarte y pues… lavarte tus partes privadas tienes que tener mucho cuidado… les voy a decir a estas uñas… mmm ‘pica colas’. Yo sé, mucha información, pero lo quería compartir con ustedes porque me sucedió”, comentó.