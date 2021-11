Chiquis Rivera fue criticada por no poder cantar tras quedarse sin aire en una presentación

FORT WORTH, Texas.- Chiquis Rivera fue tundida en redes sociales tras quedarse sin aire y no poder cantar en su presentación de “El Bueno, La Mala y El Feo Fest 2021”, después de haber bailado tanto antes de cantar.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de @chamonic3, se puede ver a la hija de Jenni Rivera intentando cantar uno de sus temas, pero se le va el aire y no pudo hacerlo, ya que, según dijo, fue de tanto haber bailado.

No puedo, we… por andar bailando”, expresó Chiquis al no poder terminar las estrofas de su canción por falta de aire.

La misma @chamonic3 criticó a la cantante por su falta de condición, ya que según dijo, la misma Chiquis ha pregonado que hace mucho ejercicio y toma clases de vocalización.

“Chiquis sofocada (bofeada) después de bailar (ella dijo) quizo cantar y le falto el aire… yo no me explico cómo se sofoca así, si hace tanto ejercicio y tiene clases de vocalización según dice #porsitenianpendiente”, escribió en el pie del video.

“El Bueno, La Mala y El Feo Fest 2021” se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre, en el "Texas Motor Speedway" de Fort Worth, Texas, donde también realizó su presentación el Grupo Firme, Bronco, Banda Los Sebastianes, La Maquinaria Norteña, entre otros.



Aseguran que Chiquis Rivera culpará al Covid por su presentación

En la misma publicación, la influencer dejó claro que no está atacando a Chiquis Rivera y solo presenta lo que sucedió, y no hay más prueba que las imágenes que presenta.

“No salgan las defensoras de lo indefendible teniendo un video de prueba por favor gracias! Nadie la está atacando esto pasó en vivo y ella dijo que fue por bailar. Mañana le echará la culpa al Covid! Todos le echan la culpa al virus, que divorcian por el Covid, que no trabajan por que el Covid, que no saben cantar por el Covid!! LA CULPA ES DEL COVID”, finalizó.

Y es que Chiquis Rivera ha sido severamente criticada en algunos medios por su peso y su autoestima demasiado elevada, según ha dicho, ya que a la intérprete no le importa lo que piensen de ella y se muestra en sus redes tal y como es, y así se acepta.

Una de las últimas críticas que recibió fue en el festejo de Halloween, tras aparecer semidesnuda como la mutante “Mystique” de los “X-Men”, apoyándose en un bodypaint que le realizaron y que realmente luce espectacular.

La intérprete, de 36 años de edad, presumió sus pronunciadas curvas sin pena alguna, lo que le valió varios comentarios malintencionados que tienen que ver con su figura y su peso.

“Al principio creí que era Fiona, me retracto, definitivamente es igual a #Mystic solo que con unos cuantos tamales de más"; "Se comió a todos los X MEN!"; "Fiona donde dejaste a Shrek??"; "Mistick gordaaaaa", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En esa ocasión, Chiquis también fue apoyada por sus fans y la defendieron de los “haters”, elogiándola por cómo lucía y le enviaron buenos deseos.