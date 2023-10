Charito Ruiz habla de su divorcio con Ernesto D'Alessio

Ciudad de México.- Charito Ruiz rompió el silencio sobre la separación con Ernesto D'Alessio.

Aunque el cantante aseguró que sigue enamorado de su ex esposa, al parecer la madre de sus hijos ya dio vuelta a la página a esta relación.

Te puede interesar: Lupita D’Alessio revela que la separación de su hijo Ernesto le afectó en su salud

Durante su paso por los premios Eliot, celebrados en la Ciudad de México, la empresaria confesó que se encuentra enfocada en distintas actividades y puntualizó que su relación actual con el hijo de Lupita D’Alessio es cordial.

“Lo he asimilado bien, es un caballero, no hay pleito, no hay nada, todo bien”, explicó Charito a los reporteros que la cuestionaron por su ex.

Te puede interesar: Charito Ruiz desmiente acusaciones de humillación a Ernesto D'Alessio y responde a Lupita D'Alessio

Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio ya están divorciados.

Ernesto asegura que no se volverá a casar

Sobre las recientes declaraciones de Ernesto con respecto a que no volverá a casarse con otra mujer debido a que ese momento ya lo vivió con Ruiz, la regiomontana únicamente comentó: “Es muy respetable su decisión, cada quien decide lo que quiere”.

Y para dejar claro que es un ciclo que ella ya cerró por completo, Charito confirmó que ya está totalmente divorciada del cantante. “Ya se firmó”, dijo contundente Charito ante la insistencia de reporteros que insistían en el tema de una posible reconciliación y finalmente cuestionaron si el divorcio ya estaba oficializado.

Te puede interesar: Lupita D'Alessio habla abiertamente sobre el divorcio de su hijo Ernesto y Charito Ruiz

Al ser cuestionada sobre cómo ha hecho para sanar su corazón, Ruiz manifestó: “Estoy bien, manteniéndome ocupada, trabajar, salir con mis amistades, con mi familia, todo eso sin duda ayuda”.

Sin embargo, al oír los comentarios con respecto a los rumores de infidelidad de parte de D’Alessio, Charito no quiso emitir ninguna declaración y antes de alejarse de la zona de prensa únicamente lanzó un beso al aire.