Charito Ruiz desmiente acusaciones de humillación a Ernesto D'Alessio y responde a Lupita D'Alessio

CIUDAD DE MEXICO. - Charito Ruiz, exesposa del cantante Ernesto D'Alessio y exnuera de Lupita D'Alessio, ha compartido un video polémico en su cuenta de Instagram en respuesta a las declaraciones recientes de la cantante mexicana de 69 años de edad. Lupita D'Alessio hizo público que supuestamente Charito había "pisoteado", humillado y maltratado a su hijo durante su matrimonio, lo que desató una gran controversia en las redes sociales.



En una entrevista para el programa de televisión 'Despierta América', Lupita D'Alessio habló sobre su conversación con su hijo Ernesto D'Alessio acerca de su separación con Charito. En sus propias palabras, Lupita mencionó: "Le dije: 'lo único que quiero es que no pierdas tu dignidad y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. No tienes por qué aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tienes por qué aguantar esto'".



Charito ruiz responde a Lupita D’Alessio



En respuesta a estas declaraciones, Charito Ruiz ha publicado un video en su cuenta de Instagram. En el video, se escucha una voz en off del tema 'Según quién', interpretado por Maluma y Carin León, mientras Charito coloca la frase.



"Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien". Esta frase ha sido interpretada por muchos como una indirecta dirigida a su exsuegra, Lupita D'Alessio.



La publicación del video de Charito Ruiz ha generado una serie de comentarios por parte de los seguidores de ambas partes. Algunos de los comentarios incluyen: "Ya empezó el peleadero", "Ya se había tardado la suegra en salir", "Ya van a empezar con sus indirectas", entre otros.



Cabe recordar que el 29 de junio, el cantante Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anunciaron su decisión de divorciarse después de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común. Aunque no proporcionaron más declaraciones, dejaron claro que su relación terminaba en cordialidad, especialmente por el bienestar de su familia.