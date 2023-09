Lupita D'Alessio habla abiertamente sobre el divorcio de su hijo Ernesto y Charito Ruiz

CIUDAD DE MEXICO. - En una entrevista reveladora, Lupita D'Alessio, conocida como la "Leona Dormida", ha hablado por primera vez sobre la separación de su hijo, Ernesto D'Alessio, y la famosa modelo Charito Ruiz, quienes anunciaron su divorcio a finales de junio después de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.



La cantante y actriz compartió sus consejos y pensamientos sobre la situación que enfrentaba su hijo durante esta entrevista. Lupita D'Alessio aconsejó a Ernesto que no perdiera su dignidad y que no tolerara los constantes reclamos que, según ella, le hacía su ahora exesposa.



"Le dije 'lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad'. Si no te están tratando bien, bórrate de allí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto", expresó.