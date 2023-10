Lupita D’Alessio revela que la separación de su hijo Ernesto le afectó en su salud

Ciudad de México.- La separación de Ernesto D’Alessio de su esposa Charito Ruiz, afectó en varios aspectos a la cantante Lupita D’Alessio.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, D’Alessio reveló que incluso tuvo que acudir al hospital porque además de su agenda laboral, se preocupó por su hijo.

“No fue fácil, por su separación, eso es difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras, y sí me complicó, nerviosas, porque el dolor de un hijo es tú dolor”, confesó la llamada “Leona dormida”.

Ernesto D’Alessio anunció hace unos meses la separación de su esposa Charito Ruiz.

Tuvo que acudir a un hospital

Acto seguido, Lupita contó el momento en que tuvo que acudir al hospital por esta situación. “Trabajé en Morelia y me regresé a México para que me revisaran, y eran úlceras nerviosas, entonces me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira”, declaró.

No obstante, la artista aseguró que Ernesto D’Alessio ha salido a flote tras la decisión personal que tomó. “Pero ya pasó, ahorita está mejor que nunca, está súper bien, está guapo, está lindo, cantando espectacular, ya la tormenta pasó, pienso yo, entonces vamos para adelante”.

E incluso recalcó que la decisión de finalizar su matrimonio ha reflejado un cambio para bien en la vida de su vástago.

Lupita D'Alessio.

Asegura que ahora Ernesto ahora está feliz

Está ahorita feliz, él está feliz, ¿pues qué te digo?, muy contento, me gusta cómo se ve ahora, se ve más liberado, eso es padre, porque ves a una persona que se quitó cosas que pienso que no le hacían bien…”, manifestó.

No obstante, la intérprete mexicana reflexionó sobre sus palabras y antes de finalizar el polémico tema comentó con una risa nerviosa: “es que luego lo que digo yo, luego por allá lo malinterpretan”.