Ernesto D'Alessio no tendrá un nuevo romance tras su divorcio de Charito Ruiz

Ernesto D'Alessio habló sobre su divorcio de Charito Ruiz, tras las especulaciones sobre el motivo de su separación, que se ha relacionado con una presunta infidelidad.

En entrevista para el programa Ventaneando, Ernesto abrió su corazón e incluso aseguró que la madre de sus hijos será la única mujer con la que llegue a formalizar una relación sentimental.

Una de las cosas que se dicen es que tengo otra novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es más, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar, yo me casé una sola vez en mi vida, para siempre. Ella va a ser la única esposa que yo voy a tener, y mi corazón sigue teniendo dueña”, expresó el cantante.

Asimismo, el hijo de Lupita D’Alessio manifestó que en este momento Charito y él ya se encuentran legalmente separados, aunque mantienen una excelente relación en torno a sus hijos.

Momentos difíciles

“Sí, sí, estamos ya, estamos divorciados, tuvo que haber un convenio en donde llegamos a acuerdos, etcétera, ella y yo nos seguimos comunicando, y no seguimos al pie de la letra el convenio, la parte que me corresponde a mí sí, sin duda alguna, pero estas cosas de visitas, de convivencias, o sea yo tengo la confianza de hablarle a ella y de decirle, quiero ver a mis hijos, y ella ‘claro que sí, pasa por ellos’”, manifestó.

No obstante, el artista de 46 años reveló que vive una época complicada tras su rompimiento con la empresaria originaria de Nuevo León.

“A veces estoy bien, a veces no estoy bien, es así, es un proceso, pero estoy, no tengo más que gratitud hacia ella, es una mujer con la que viví los días más felices de mi vida, es una bellísima muer, es una mujer extraordinaria, ¿tú crees que se borran 17 años de un día para otro solamente porque firmas algo?, lo que hay aquí (corazón) no es tinta. Lo que sí les pido es prudencia a ella, a mis hijos”, declaró.

Finalmente, el intérprete mexicano confesó que será a finales de octubre, cuando lance su próxima producción discográfica, cuando desvele los motivos que provocaron su ruptura con Charito. “Cuando lancemos “Mi peor enemigo”, no van a saber un poquito más, lo van a saber todo”, remató.