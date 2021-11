Celia Lora critica a Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz e influencer Celia Lora, quien destacó por su última participación en el exitoso reality de Telemundo "La Casa de los Famosos", se pronunció en contra de su amigo Pablo Montero, quien recientemente causó gran revuelo entre los medios de comunicación por asistir a un show privado celebrando el cumpleaños de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

Ante la polémica sobre el cantante regional, su compañera del programa expresó que, a pesar de haber tenido sus diferencias en la casa, lo considera un amigo y que lo quiere mucho, por lo que sus peleas le parecen indiferente ahora.

Sin embargo, ante su decisición de cantar para el dictador, Lora comentó que fue un error y que el dinero que le hayan dado no valía la pena.

Celia agregó que Montero debería tener una mejor asesoría en su equipo de trabajo, ya que asegura que cantarle a Maduro no era la mejor decisión, a pesar de lo que le hayan dado, incluso expresó que no podía creer que se haya prestado para eso.

Es que a quién se le ocurre, qué bárbaro, lo que hizo ayer no ma*es. Pero bueno, (...) qué lástima, pero espero que todo pase, yo lo quiero mucho, la discusión que tuvimos fue equis para mí, no significó algo así, la verdad. Espero que pase todo para él", declaró para la prensa de 'Sale el Sol'.

Y es que Pablo Montero fue el blanco perfecto para el público mexicano y los medios de espectáculos, quienes lo criticaron severamente por haber ido al festejo de Maduro en el Palacio de Miraflores, transmitido en la telvisión abierta nacional de Venezuela.

Una vez que el video se hizo viral, al cantante le llovieron todo tipo de comentarios negativos y múltiples usuarios dejaron en claro su desagrado con el exintegrante de "La Casa de los Famosos".

Durante su encuentro con los periodistas de "Sale el Sol", Celia Lora habló sobre el escándalo que protagonizó en las campañas electorales, pues la estrella de OnlyFans se vio involucrada en la polémica de influencers que dieron publicidad al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La también actriz aseguró ante la prensa que fue engañada por un amigo, quien le pidió el favor de que hiciera publicidad para el partido político, y según reveló, ella no recibió dinero, sino que lo hizo para ayudarle a su conocido.

Para mí fue bastante triste porque a mí me metió una persona que era mi amigo, que me lo pidió como un favor. A mí no me pagaron un quinto, eso es lo más cabr*n. Y a mí me utilizó, yo era realmente dinero para él porque, obviamente, a él le pagaron. Entonces, se acabó mi relación con él, trabajaba con él", confesó.