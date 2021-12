Celebrando a una leyenda: Yuri presenta su nuevo disco con grandes colaboraciones

MÉXICO.- Desde el teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato, se grabó el concierto en vivo donde Yuri comparte el escenario con Carlos Rivera y Marco Antonio Solís. En él presenta su nuevo álbum, el cual es un homenaje y una celebración por sus 45 años de trayectoria o como ella misma dice “45 años moviendo el abanico”.

Este viernes 10 de diciembre Yuri presentó al público su nuevo material discográfico, Celebrando a una leyenda, del que solo había adelantado dos canciones: “Primero Dios”, junto a Marco Antonio Solís, y “Conteo Regresivo”, con Gilberto Santa Rosa y en compañía de La Sonora Santanera.

La lista de colaboraciones continúa, ya que la cantante invitó a algunos de sus colegas a unir sus voces en este nuevo álbum donde figuran nombres como Cristian Castro, Chucho Navarro Jr., Emmanuel y Mijares, Pandora, María José, Camila, Grupo Firme y Cañaveral.

Así mismo, también forman parte de este proyecto dos jóvenes cantantes con un futuro prometedor, Carlos Rivera y Carín León. “Fue un poco difícil (la elección de artistas), hubo quienes no quisieron venir por la pandemia, pero el público y todos los presentes se hicieron prueba covid. Hay que acostumbrarse a lo que hay y a las cosas que están pasando en el mundo”, comentó al respecto.

Agradece ser homejeada en vida

Sobre el tema de su álbum, la cantante comentó que aunque no se considera una leyenda todavía, está agradecida por poder celebrar su trayectoria en vida y con buena salud.

“Creo que el título de leyenda se les da a las personas que ya no están. Yo agradezco a la compañía disquera que me den ese título, sé que mi carrera es muy larga y que ha sido de mucho sacrificio y éxitos, y que a pesar del tiempo sigo vigente”, reflexionó la veracruzana.

“Desgraciadamente, celebramos a las leyendas cuando están muy viejitos y ni disfrutan, o cuando ya no están. (...) Cuando me dicen que me van a homenajear me siento agradecidísima porque puedo caminar, cantar y hacer estas canciones con estos artistas”, conclyó.

Un año difícil para Yuri

Recientemente, Yuri estuvo estuvo envuelta en polémicas por su postura hacia la comunidad LGBT. Luego de su aparición como jueza en el programa La más draga, la cantante fue señalada como hipócrita o interesada porque los televidentes y usuarios de redes sociales le recordaron antiguos comentarios homofóbicos.

Gatada tras gatada… Que hace una homofóbica de invitada en #LMD4 #YURI Que pena que no tengan memoria �� pic.twitter.com/Myum24FOoF — Gustavo García (@Gustav0770) October 27, 2021

Así mismo, Yuri estuvo luchando con el trastorno de disautonomía, el cual le quedó como secuela del Covid-19, y que puede ocasionar falta de fuerza, sueño, mareos y desmayos. Sobre esto, la intérprete dijo sentirse cada vez mejor y agradece haberse dado el tiempo para descansar y alejarse de los escenarios.