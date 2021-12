VIDEO: Drag queen denuncia discriminación en CDMX; la desalojaron "por estar disfrazada de mujer"

CIUDAD DE MÉXICO.-Esta semana, la drag queen conocida como Genn Taft denunció en redes sociales haber sido discriminada por elementos de seguridad en el parque La Mexicana, en la alcaldía Cuajimalpa.

La también influencer publicó un par de videos en los que evidenció el momento en que los guardias del lugar le solicitaron que desalojara el área "por estar disfrazada".

Te puede interesar: 'La más draga': drags rinden homenaje a pinturas y murales mexicanos

De acuerdo a las declaraciones de los elementos de seguridad del parque, administrado por particulares, argumentaron que la joven iba caracterizada de "Cenicienta", por lo que debía solicitar un permiso especial antes de tomarse cualquier fotografía.

Aquí les dejo el hilo de videos donde los guardias del parque me comenzaron a molestar sin ni siquiera haberme tomado UNA sola foto. Solitos se anticiparon a mi vestimenta y que llevaba una cámara para atreverse a molestarme con argumentos sin fundamentos. pic.twitter.com/7ilYz6aqIU — Genn Taft (@GennTaft) November 30, 2021

Argumento de los guardias del parque

Cabe destacar que los guardias mostraron a Genn el reglamento del parque, en el cual se establece que las sesiones fotográficas, fotos grupales o familiares están permitidas, siempre y cuando sean sin fines de lucro y sin cambios de ropa.

Los niños chiquitos pueden sacarse fotos con disfraces, los adultos necesitan un permiso", explicó uno de ellos.

Sin embargo, la influencer se mostró molesta, pues argumentó que la vestimenta que portaba no era un disfraz, sino la ropa que usa diariamente.

Te puede interesar: Derechos LGBT: 5 formas de vivir el Orgullo alrededor del mundo

"Decidí dejar de discutir con ellos e irme, ya que era obvio que lo que estaban haciendo era discriminarme. Cuando les dije que no disfrazada de La Cenicienta, me dijeron que era un “hombre disfrazado de mujer”. La verdad no tengo nada que discutir con tipejos tan ignorantes", puntualizó.