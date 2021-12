Cartel de Tecate Pa'l Norte 2022 se vuelve tendencia por los divertidos memes

CIUDAD DE MÉXICO.- El festival de música que ha logrado posicionarse como uno de los favoritos del público es el Tecate Pa'l Norte, uno de los eventos más esperados durante el año, por lo que su reciente publicación del cartel para la nueva edición de 2022, causó gran revuelo entre sus millones de seguidores e internautas.

Dicho evento se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León y se llevará a cabo el 1 y 2 de abril de 2022, de momento se conoce que los boletos estarán a la venta el próximo viernes 3 de diciembre en Ticketmaster, donde mostraron que las entradas tendrán diferentes precios: General $1,890 MXN; Ascendente $2,290 MXN; y el VIP $3,790 MXN.

Entre las agrupaciones y cantantes que protagonizarán Pa'l Norte destacaron Maroon 5, The Strokes, Martin Garrix y Hombres G, mientras que habrá gran variedad de artistas de diferentes géneros musicales como Natanael Cano, Nicki Nicole, C Tangana, Bizarrap, Kenia Os, Siddharta, Los Claxons, Simple Plan, Morat, Tainy, Sech, entre muchos otros más.

Tanta fue la emoción y sorpresa de los usuarios de redes sociales que el evento rápidamente se posicionó en tendencia de las plataformas digitales, en donde los internautas comentaron todo tipo de opiniones sobre el cartel y los precios.

Y como es de costumbre, los memes no pudieron faltar para expresar sus reacciones sobre el festival más popular del país.

Algunos tweets llamaron la atención de varios por ser quejas, y es que algunos fanáticos se mostraron inconformes porque no estaban las agrupaciones que esperaban ver en la edición del Pa'l Norte 2022.

Mientras que otros expresaron que el cartel cumplió con sus expectativas y que también logró superarla, pues no esperaban ver a algunos cantantes sobre el escenario como Kenia Os, Tokischa, Sech, entre otros.

Hubo algunos usuarios que se burlaron de ellos mismos al creer que los artistas presentes solo dejaban en claro que ya no eran jóvenes, ya que estarán presentes artistas o grupos que fueron íconos musicales en su juventud como Simple Plan, Papa Roach, The Strokes, etc.