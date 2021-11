Julieta Venegas, Santa Fe Klan, Los Fabulosos Cadillacs, C.Tangana: Conoce los artistas que formarán parte del festival Vive Latino 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- El festival de músical más famoso vuelve después de ser el último antes del confinamiento, y ahora, el Vive Latino se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de marzo de 2022 en el Foro Sol de la Ciudad de México, por lo que los fans de varios artistas se emocionaron al saber que muy pronto estarían cerca del escenario.

A través de las redes sociales, el festival compartió el cartel con los nombres de las celebridades que estarán presentes el sábado y el domingo. Además de confirmar el inicio de la venta de boletos para cada uno de los dos días.

Por su parte, el 19 de marzo del próximo año estarán en presentación Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusa Morla, Moenia, Daniel Quién, La banda del Bisonte, Los Cogelones, Milcky Chance, entre otros más.

Mientras que el domingo 20 de marzo, estarán grandes artistas como Banda MS, Black Pumas, VBiznaga, C. Tangana, Dread Mar I, Kevin Kaarl, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, La Isla Centeno, Love of Lesbian, Residente, Siddharta, Trueno, Wos, Fernando Delgadillo, Bruses, Aczino, Pixies y más.

El festival también anunció que el próximo 25 y 26 de noviembre iniciará la preventa para comprar las entradas por día del Vive Latino 2022, por si solo quieres asistir a ver uno de los line-up. Para luego comenzar con la venta general.

Los usuarios de redes sociales dejaron ver su emoción y ansías por volver a estar presentes en el festival de música que marcó el fin de los conciertos antes de la pandemia por Covid-19, por lo que hay quienes no pueden esperar más para ver a sus cantantes favoritos puestos en escena.

Y como es costumbre entre los internautas, hubo quienes expresaron sus sentimientos a través de divertidos memes por comparar al Vive Latino con el Corona Capital al creer que había mejores artistas presentes.

Incluso hubo quienes comentaron que harían hasta lo imposible por adquirir sus boletos, aunque les cueste "un riñón", ya que algunos usuarios tuitearon que tenían uno de sobra, o que tendrían que optar por otras opciones, como conseguirse a alguien que quiera comprar sus entradas, en este caso un "sugar daddy".