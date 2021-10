Camila Cabello estrena “La buena vida” al ritmo del Mariachi en Tiny Desk Concert

ESTADOS UNIDOS.- Los seguidores de Camila Cabello se sorprendieron con la actuación de la artista para el ciclo musical del Tiny Desk Concert de NPR, el cual se estrenó el pasado viernes 15 de octubre y de momento ya cuenta con medio millón de reproducciones en Youtube y 33 mil Likes por parte de los usuarios de la plataforma.

Con un concierto desde casa que duró 19 minutos, la protagonista de “Cinderella” demostró que puede adaptarse a cualquier formato y dejar en alto sus raíces latinas para esta producción musical donde reunió a una gran cantidad de músicos para los instrumentos musicales.

Cabello comenzó con su gran sencillo que le permitió obtener éxito y alcanzar la fama en 2018 por su gran parecido a la salsa con “Havana”. Una vez que terminó, quiso presentar a todo su equipo y advertir a los espectadores que la perdonaran por sonar un poco nasal, ya que enfrentaba una pequeña infección en las fosas nasales.

“odo estará bien aunque estoy enferma, pero no quería ‘no hacer un Tiny Desk’, porque soy una gran fan de Tiny Desk y no sabía si me llamarían después. Así que, aquí estoy, y con suerte, la próxima vez lo haremos en el Tiny Desk real, en la oficina de NPR, sin la infección nasal, pero por ahora, aquí es donde estamos”, comentó la actriz.