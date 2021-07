Camila Cabello regresa a la música con su sencillo “Don’t Go Yet”

ESTADOS UNIDOS.- Una de las artistas más queridas de la escena musical está preparando su regreso con una nueva etapa en su carrera, esto lo reveló por medio de algunas pistas que publicaba en Instagram.

Camila Cabello, quien está cerca de debutar como actriz en la película de “Cinderella”, regresa con su sencillo musical “Don’t Go Yet”.

Los seguidores de la pareja de Shawn Mendes no entendían de qué se trataban las imágenes que publicó Cabello, y es que la cantante cubana compartió un look colorido seguido de la descripción “Listos?”. Hubo fans que aseguraron que se trataba de una nueva línea de maquillaje porque no había nada concreto.

La cuenta de Twitter de Sony Music publicó “Bienvenidos a la familia” donde aparece Camila Cabello con su equipo entre la serie de fotos, además de incluir la fecha “23/7”, al igual que la cantante, por lo que se cree que será la fecha oficial de estreno de “Don’t go yet”.

Según otros medios, el nuevo tema incluirá un ritmo de pop latino, algo para acercarse al verano.