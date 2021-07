Camila Cabello agradece por su cuerpo y promueve el amor propio en TikTok

LOS ÁNGELES, California. – La cantante y compositora cubana-estadounidense, Camila Cabello, ha sido múltiples veces criticada y señalada por su físico, tanto por internautas como por los medios de comunicación, quienes recientemente publicaron unas fotos de la novia de Shawn Mendes en las que fue captada en la playa y por las que la señalaron como “pasada de peso”.



Sin embargo, Camila siempre se ha mostrado fuerte y segura ante las críticas, demostrando que lo más importante es que las personas se amen a sí misma y a sus cuerpos, pues así “son perfectos”, ha señalado la intérprete de “Havana” en el pasado.



Ahora, la cantante ha compartido un breve video por medio de su cuenta personal de TikTok, en el que cuenta su experiencia al salir a correr y usar ropa que muestra su vientre, señalando que, como una “persona normal”, se niega a sumir el estómago para verse “más delgada”, señaló.



Estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma y mantenerme saludable. Y llevo una camiseta que deja ver mi barriga. Y no lo estaba ocultando, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no se miente todo el tiempo. Y yo estaba como: ´Mie***´. Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu propio cuerpo está pasado de moda”, señaló la cantante.