Britney Spears dedica fuertes palabras contra su hermana Jamie Lynn

CIUDAD DE MÉXICO.- Jamie Lynn Spears se volvió el centro de atención y su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de la polémica entrevista que dio para la presentadora JuJu Chenen, en donde reveló los conflictos familiares, pero con una revelación que causó revuelo entre los usuarios.

Y es que la actriz aseguró que su hermana llegó a amenazarla con un cuchillo, lo que describió como un comportamiento errático, pero Britney Spears no se quedó callada y despotricó contra su hermana menor en distintas plataformas.

La Princesa del Pop reaccionó inmediatamente ante las acusaciones de Jamie Lynn, aclarando que su hermana menor nunca estuvo para ella desde hace más de quince años, por lo que considera que no tiene derecho de hablar sobre su vida estando bajo la tutela de su padre, incluso mencionó que, una vez más, busca colgarse de su fama.

"En fin, lo que me molestó realmente es que dijo que mi comportamiento era psicótico cuando ella ni siquiera estuvo para mí hace 15 años. ¿Por qué hablar de eso ahora? Al menos que ella dijera eso para promocionar su libro", se lee en su publicación.

Britney Spears le deseó a Lynn éxito en su próximo libro de memorias y escribió que esperaba que vendiera muchas copias de este, además de recalcar que aprendió la lección de no confiar en nadie, mucho menos en su familia que asegura que le han hecho bastante daño.

"Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn. Mi familia arruinó mi vida y ahora me hacen ver a mí como la loca... La lección aprendida de todo esto es no confiar en la gente, ni en nadie, haz de tus gatos y perros tu familia y cuida de ti misma", expresó.

Como si no fuera suficiente, Jamie Lynn Spears regresó el mensaje a su famosa hermana y escribió que su libro no se enfoca en Britney, además de destacar que se esforzó para conseguir su éxito y que no tiene la culpa por "tener que vivir bajo su sombra".

Para terminar con su mensaje, la actriz escribió "No quiero drama y a pesar de todo, siempre amaré a mi hermana mayor". Lo que parecía el final de la discusión solo era la continuación del conflicto, pues la intérprete de "Toxic" respondió nuevamente y la acusó de haber llegado a un nuevo nivel de bajez al inventar varias mentiras con tal de destacar en el mundo del espectáculo.