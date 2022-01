Jamie Lynn Spears se quiebra al hablar de su relación con Britney Spears

Ciudada de México.- la actriz Jamie Lynn Spears expresó en llanto que siempre ha amado a su hermana, la cantante Britney Spears y en este momento no comprende cómo fue que su relación se fue deteriorando.

Jamie Lynn hizo aparición en el programa ''Good Morning America'' con el fin de promocionar su libro titulado ''Cosas que debería haber dicho'' haciendo referencia a su familia, por lo que fue inevitable los cuestionamientos sobre su hermana.

La actriz señaló que, aunque ama a su hermana, ''las cosas se han complicado'' después de que Britney obtuviera su libertad.

Ese amor sigue ahí al 100 por ciento. Yo quiero a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella y ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición en este momento”