Britney Spears no se siente lista para volver a la música

ESTADOS UNIDOS.- A finales de este 2021 Britney Spears se libró de la tutela que por 13 años le quitó el control de sus finanza y su vida personal. Aunque la estrella pop se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en su vida, confesó que su experiencia la dejó asustada respecto a la forma en la que funciona la industria del entretenimiento. Por esta razón, Britney reveló que aún no está preparada para volver a hacer música.

La cantante de 40 años dijo por medio de una publicación en Instagram que quería presionarse un poco más y hacer cosas que la asusten, "pero no demasiado” en 2022, como parte de sus propósitos.

”Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tienen ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears.