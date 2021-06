Brandon Peniche deja “Venga la Alegría” y Vanessa Claudio podría regresar al programa

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, Maxine Woodside confirmó que el actor y conductor, Brandon Peniche, decidió dejar la televisora del Ajusco para retomar su carrera en Televisa.



La noticia no tomó por sorpresa al público, pues desde hace algunas semanas se rumoreaba que el hijo del actor Arturo Peniche formará parte de un nuevo melodrama de la televisora de San Ángel, la cual será una versión de la telenovela “Viviana” de 1978 protagonizada por Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.



Dicen que es de sabios cambiar de opinión y pues que siempre sí, que dice mi mamá que sí, que sí se va Brandon Peniche a hacer telenovela a Televisa. ¿Ves que nos habían dicho que no se iba porque en ´Venga la Alegría´ tenía un contrato por varios años? Pues no. Sí se va a Televisa a hacer telenovela, entonces me imagino que deja VLA porque ya sabes que los llamados de telenovela no tienes vida hasta que ésta termina”, expresó la periodista en la emisión diaria de Grupo Fórmula.