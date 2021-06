Kristal Silva sale de “Survivor México”

CIUDAD DE MÉXICO. – Acercándose cada vez más a la final, los retos de “Survivor México” van adquiriendo mayor dificultad, algo que se dio cuenta Kristal Silva, pues hace unas semanas sufrió un accidente que le dejó una cicatriz en el rostro.



En el programa anterior del reality show, Silva fue la afortunada en encontrar el “tótem de la resurrección”, un objeto muy codiciado entre los participantes del show, luego de ello, Silva incluso comentó que pensaba hacer una alianza con su compañera de tribu, Cyntia, pues ambas tenían una buena relación.



Sin embargo, en la transmisión de hoy, la tribu jaguar fue la encargada de elegir a tres de sus integrantes que tendrían que competir para seguir en el show, de esta forma, las que recibieron más votos para hacerlo fueron Cynthia González y Alejandra Toussaint, pero, para sorpresa de todos, Cynthia sacó un tótem de salvación y salió del duelo de eliminación.



Así, Paco Pizaña eligió a Kristal Silva para que compitiera contra Alejandra en el juego donde debían colocar piezas de madera para construir un puente y luego deberían armar un puente, debido a que Silva fue la que más tardó en armarlo, fue eliminada de Survivor México.



Me siento feliz y al mismo tiempo triste, pues dejo este largo camino que recorrí con cada uno de ustedes, no esperaba que fuera tan rápido. Agradecida con Dios por ponerme aquí, porque cuando llegué no sabía ni que era Survivor, no llegué a medir la magnitud y la aventura del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy, más fuerte de lo que pensé y me voy con una cicatriz en la boca, pero no me importa, es una cicatriz de aprendizaje”, reveló Silva entre lágrimas.